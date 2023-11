Maldini: “Ho iniziato con i Baresi e i Bergomi e ho finito coi Pato e i Pirlo”

Il calcio di oggi: "Ho iniziato con i Baresi e i Bergomi e ho finito coi Pato e i Pirlo. Ho vissuto diverse generazioni di giocatori. Le generazioni non sono cambiate, ma è cambiata, in peggio, la pressione. I social creano molte aspettative. Spesso anche le famiglie creano aspettative. In famiglia ti vedono come il diamante grezzo e si aspettano tanto da te e magari a volte un ragazzo non è in grado o non riesce a reggere la pressione al 100%. Il calcio è uno sport di squadra, ci sono ragazzi di diverse etnie, non devi pensare solo a te stesso ma al bene della squadra. Capita di dover lavorare solo per il tuo compagno perché per lui non è una buona giornata. Non sempre i ragazzi hanno coscienza del potere che hanno sui tifosi".