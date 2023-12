Malagò: “San Siro? Il Comune farà le sue valutazioni. Nel 2026…”

Ieri c'è stata la cerimonia di premiazione dei CONI Lombardia Awards. Presente alla serata, Giovanni Malagò , presidente del CONI, ha parlato del futuro di San Siro . La questione della riqualificazione dello stadio riguarda Milan e Inter , che intanto stanno procedendo con i loro progetti fuori Milano , ma restano in attesa di novità.

"Io sono uno che si sbilancia, ma sono anche molto attento a non andare nei campi degli altri: lo stadio è di proprietà del Comune. Laddove avvenga quello che si ipotizza il Comune farà le sue valutazioni , è chiaro che noi auspichiamo che il più possibile sia utilizzato per fini istituzionali e commerciali. Noi abbiamo una certezza, cioè che a febbraio 2026 la cerimonia inaugurale (delle Olimpiadi invernali, ndr) la faremo a San Siro ".

