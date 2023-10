Maignan: “Rigori? Un duello psicologico. Infortunio momento complicato”

Il portiere francese del Milan ha parlato in un'intervista a Telefoot, parlando del suo ruolo e del momento complicato del suo infortunio

Mike Maignanha parlato in un'intervista rilasciata a Telefoot. Il portiere del Milansi è raccontato a tutto tondo. Sui rigori: "Spesso si dice che i rigori sono una lotteria, ma io dico spesso che è un duello psicologico. La cosa più importante è la tenuta mentale".

Le parole del predecessore Lloris: "Hugo mi ha detto restare me stesso, che era una cosa che meritavo e che era giusto toccasse a me".

Sfida in Champions con il PSG: "Ho parlato con Kimpembe al telefono. E' un peccato che non possa essere della partita, so che sogna di farmi un gol ma ancora non ce l’ha fatta (ride, ndr)".

L'infortunio: "E' stato il mio primo infortunio veramente serio, è stato un momento molto complicato. Ho lavorato duramente per recuperare, senza mai fermarmi. E' una cosa che ti segna".

Il preparatore che lo motiva: "Tutto quello a cui devi pensare è come fare a per ritrovare la tua forza. Ma devi andare sempre oltre, devi pensare sempre come un superuomo. Vai Mike, vai".

