Si rivede Maignan dopo oltre cinque mesi: con la Dea, “Tata” dall’inizio

Andiamo a vedere la situazione infortunati in casa Milan in vista della partita di domenica sera contro l'Atalanta

Sono tre le vittorie di fila del Milan. La società rossonera è reduce dalla vittoria di sabato contro il Monza e ora Stefano Pioli sta cercando di capire se è fattibile recuperare qualche giocatore importante all'interno degli schemi tattici del tecnico rossonero in vista dell'importante sfida all'Atalanta in programma domenica sera allo stadio San Siro di Milano. Due su tutti Ismael Bennacer e Mike Maignan . Il centrocampista e l'estremo difensore stanno facendo di tutto per esserci contro la banda di Gian Piero Gasperini.

Nella giornata di ieri Mike Maignan si è allenato parzialmente in gruppo. Secondo quanto riportato dal quotidiano de La Repubblica, il Milan potrebbe riaverlo per la gara contro l'Atalanta di domenica sera. Il portiere francese potrebbe finalmente rientrare nella lista dei convocati del tecnico rossonero Stefano Pioli dopo tanto tanto tempo.

Di nuovo in campo dopo cinque mesi

Out da oltre cinque mesi, l'estremo difensore transalpino sembra ormai pronto. L'obiettivo di Stefano Pioli è quello di riaverlo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham in programma ad inizio marzo. Di conseguenza a partire titolare contro l'Atalanta dovrebbe essere sempre però il portiere rumeno ex Fiorentina Cyprian Tatarusanu.