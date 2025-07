Milan, lunedì inizia la stagione: il programma dei rossoneri

I dettagli: "Ancora pochi giorni e la stagione ufficiale di AC Milan 2025/2026 prenderà il via. Lunedì 7 luglio sarà una giornata intensa e ricca di appuntamenti per tifosi, media e partner del Club. [...] Lunedì mattina ci sarà un primo allenamento chiuso al pubblico .

Per chi vorrà essere presente e sostenere i rossoneri alla loro prima uscita, come di consueto, sono state predisposte due aree parcheggio lungo il percorso di avvicinamento: il P1, in prossimità della svolta a sinistra del Centro Sportivo e il P2, in corrispondenza del Palasport di Carnago in via Leopardi.