Luka Romero show, l’argentino trafigge l’Atletico Madrid con una doppietta

Al 27esimo dopo una serie di scambi al limite dell’area calcia un mancino deciso a fil di palo, battendo Oblak e portando il punteggio sull’1-1. Ma non è finita qui, perché il ragazzo ha trovato il secondo gol: esterno sinistro sotto la traversa. Oblak non può nulla e Romero fa doppietta. L'augurio in casa Milan e che il ragazzo possa continuare a trascinare il club spagnolo a suon di gol ed ottime prestazioni, per poterlo poi riabbracciare il prossimo giugno con più consapevolezza dei propri mezzi.