Luis Enrique: “Milan tra le top in Europa? Chiaramente. Girone forte…”

Luis Enrique, allenatore del PSG ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Psg, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League e vinto per 2-1 dai rossoneri di Pioli.

Cosa le è piaciuto?

"Sì che mi è piaciuta la squadra. Abbiamo fatto il primo gol e abbiamo avuto tante opportunità, attaccando sempre. L'unico ma è che abbiamo aiutato la partita a essere pazza: non doveva essere una partita di tennis, ma di calcio. Una volta attaccano loro, una volta attacchiamo noi. Questo non mi è piaciuto".

Tante occasioni sprecate?

"Mbappé è stato davanti a Maignan due tre volte, Dembele anche. Dopo il vantaggio si sono difesi ed era molto difficile. Era una partita difficile, ma è stata equilibrata".

Che partita ha visto?

"Ho visto due squadre simili. Io preferisco più controllo, tante occasioni da una parte e dall'altra".

Partita particolare per Donnarumma...

"Ha molta esperienza, personalità. Il calcio è passione, i tifosi hanno dimostrato la loro posizione. L'ambiente è così quando sei affezionato ad un giocatore. Ha fatto una grande partita".

Milan tra le top d'Europa?

"Come no?! Chiaramente! Questo girone è così forte che mancano due gare e tutte e quattro possono qualificarsi agli ottavil. il girone è il più forte della Champions. Per noi è stato un peccato, perché se avessimo vinto ci saremmo quasi qualificati..."

