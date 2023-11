Luis Enrique: “Fischi a Donnarumma? Fa parte del calcio, domani il Milan..”

L’allenatore del PSG, Luis Enrique, ha presentato la sfida di domani sera contro il Milan in conferenza stampa

L’allenatore del PSG, Luis Enrique, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions di domani sera contro il Milan. Sulle sensazioni dopo l'andata: "Dobbiamo dimenticare della partita giocata a Parigi: questa è totalmente differente. Non cambiamo la nostra idea se giochiamo fuori o in casa. Vogliamo tenere il pallone, vogliamo tenerlo più del Milan. È la nostra idea, anche se difficile. Il Milan è forte e ha una grande storia e ha bisogno di punti come tutte le squadre del gruppo".

Su Donnarumma: "Abbiamo lavorato più che parlato. Gigio già ha giocato con la nazionale qui. Fa parte del calcio, nella storia abbiamo visto tanti giocatori che ci sono passati. Sarà in grado di superare la situazione e di rimanere concentrato sulla partita".

Come fermare Leao: "Prestiamo sempre attenzione speciale ai rivali, a quali sono i loro giocatori più forti. Ma il nostro obiettivo è fare il nostro gioco e che siano gli avversari ad adattarsi a noi. Faremo lo stesso di sempre. L'obiettivo, con il pallone, è lo stesso. Senza è quello di combattere e recuperarlo il prima possibile".

Come migliorare il gioco di piedi di Donnarumma: "Credo che vogliamo migliorare ogni giocatore, non solo l'idea collettiva. Individualmente il mio obiettivo è migliorare singolarmente. Gigio non è un'eccezione. E con lui Navas e gli altri portieri. A fine stagione vorrei poter dire che tutti i giocatori sono migliorati".

