Il futuro del Milan è Lorenzo Colombo: a Monza per un anno e poi…

Lorenzo Colombo è per molti addetti ai lavori il futuro del Milan. Proprio per questo motivo è stato fatto...

Il Milan punta forte su Lorenzo Colombo per il futuro. In dirigenza si pensa che il centravanti classe 2002 sia il centravanti del diavolo per i prossimi 1o anni e proprio per questo motivo si è studiata una soluzione ad hoc.

La soluzione nel dettaglio — La soluzione è stata trovata con la possibilità di fargli fare un altro anno in Serie A da protagonista non in una big per farlo giocare senza perderlo di vista. Al Monza, infatti non è stato concesso nessun diritto di riscatto. Il giovane centravanti a fine stagione farà ritorno a Milanello per restarci definitivamente.

di Sergio Poli

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.