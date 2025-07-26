Loftus-Cheek dopo il 4-2: Stasera è stato un bel passo avanti”

Il mediano rossonero Loftus-Cheek ha parlato dopo la vittoria sul Liverpool per 4-2. ecco tutte le sue parole...

In esclusiva a Milan TV ha parlato Ruben Loftus-Cheek il quale ha detto: “Com’è stato giocare contro un top team di Premier League? È bello giocare contro una squadra di Premier League, ovviamente è fantastico giocare contro il Liverpool, sono tra le migliori squadre al mondo”.

Ancora le sue parole

“In questa fase comunque l’importante è sentirsi bene fisicamente, giocare da squadra e mettere fiducia. Per noi stasera è stato un bel passo avanti, è stata una bella prestazione. Ce la prendiamo e andiamo avanti”.