Conceicao: “Con la dirigenza mi sento tutti i giorni, dipendo dai risultati”

Domani alle 20:45 il Milan scenderà in campo contro il Napoli per la 30esima giornata di campionato. In attesa del match, tra pochi minuti Sergio Conceicao parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“L’ideale era rimanere con tutto il gruppo, ma questo non è stato possibile. 15 sono andati con le Nazionali. Quelli che sono rimasti hanno fatto un lavoro diverso rispetto alle altre settimane”.

“Con Conte ho giocato contro come giocatori quando lui stava alla Juve e io alla Lazio. Come allenatore è la prima volta. Sarà una gara difficile contro una buona squadra. È una gara importante per gli obiettivi che abbiamo. È importante il risultato di domani e faremo di tutto per ottenere un risultato buono”.

“Ibra on può giocare domani (ride). Con la dirigenza ci sentiamo tutti i giorni, non ho nulla da dire. Loro sono sempre con la squadra. Noi abbiamo lavorato in un ambiente sano. La cosa più importante è la partita di domani”.

“Abbiamo lavorato con tutti secondo tutti i punti della gara. Abbiamo stimolato la qualità dei giocatori, non solo con Abraham ma con tutti quelli che sono rimasti”.

“Il Napoli è di qualità, penso di trovare intensità e aggressività. Saprà fare bene la sponda. Creeremo difficoltà al Napoli, siamo pronti per una buona gara. Il Napoli è una delle squadre migliori in Italia”.

“Io non ho bisogno di rassicurazioni, sono qui per dare tutto me stesso. Do questa passione ai miei giocatori, come fa anche Conte. Al di là della passione del calcio, siamo appassionati alla vita. Così si vive in modo intenso, siamo uguali da questo punto di vista ognuno però con i propri punti di vista. No, non mi sento il Conte portoghese”.

“Se non credevo nel Milan, non ero qua di certo. I giocatori hanno lavorato in queste settimane in modo diverso perché avevamo più giorni. l’ambiente è sano e vuole fare un grande finale di stagione”.

“Io devo lavorare, non devo pensare a altro. Io dipendo dai risultati e basta. La prossima partita è la cosa più importante per me, non posso pensare al futuro. Sono qua, sto facendo il mio lavoro, non ho bisogno che qualcun altro mi dica cosa fare. Ho due obiettivi: Coppa Italia e arrivare al quarto posto”.

“Se prepariamo due partite non va bene, si rischia di non far bene né l’una né l’altra. Dobbiamo pensare a domani e poi alla Semifinale di Coppa Italia”.

“Walker fa parte del gruppo, si è inserito molto bene. Ha molta esperienza dentro e fuori dal campo. Deve dimostrare sul campo che merita di dimostrare, se fa quello che io voglio e se da il massimo. Finora l’ha fatto e per questo gioca. È un professionista fantastico, speriamo continui così fino alla fine”.

“Loftus-Cheek può ricoprire più di una posizione, ha dei numeri importanti. Ho visto partite e immagini di tutti i giocatori quando sono venuto qua e Ruben si può usare in varie posizioni. Lui sta bene fisicamente e è a disposizione”.

“Io guardo al Napoli come squadra, non al singolo. Conte sta facendo bene perché è bravo e ha giocatori bravi. Non voglio andare sui singoli perché non mi piace. Lui ha un buon gruppo, così come ce l’abbiamo noi”.

“I giocatori hanno dei cicli. Io ho 4 difensori centrali molto bravi, li uso in base al momento. Ho la stessa fiducia in tutti. Ultimamente giocano Gabbia e Thiaw, le prossime vedremo. Tutti hanno qualità, devono farmi vedere chi vuole giocare”.