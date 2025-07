LIVE- Segui la conferenza stampa di Allegri alla vigilia del match

Domani il Milan scenderà in campo contro il Liverpool. Segui live la conferenza stampa di Allegri alla vigilia del match

-SEGUONO AGGIORNAMENTI:

Domani alle 13:30 italiane il Milan scenderà in campo contro il Liverpool per la seconda amichevole estiva a Hong Kong. In attesa del match, tra pochi minuti Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“Non sono invidioso. Il Milan sta lavorando bene sul mercato. L’importante è cercare giocatori bravi e funzionali per quello che è il nostro organico. Cercheremo di fare una bella partita e portare avanti la condizione fisica”.

“Speriamo di diventare velocemente una squadra, ci sono tutti gli ingredienti per farlo. Ci sono giocatori di ottima qualità, dobbiamo solo migliorare il lavoro di squadra”.

“Mi ricordo di questo stadio quando sono venuto con la Juve. Giocheremo qui nel nuovo stadio, siamo felici perché ci saranno moltissimi spettatori”.

“Modric è un campione, è straordinario. È una persona di altissimo livello che ci può dare una grandissima mano”.