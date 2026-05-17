Il Milan è pronto ad affrontare il Genoa nel match valido per la 37a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!
58'- Il gioco riprende con la punizione di Malinovskyi, conclusione forte ma leggermente alta sopra la porta di Maignan
56'- Gioco momentaneamente fermo, non c'è ancora il via libera per ripartire
53'- C'è molto caos attualmente al Ferraris con i tifosi del Grifone che hanno lanciato dei fumogeni e anche degli oggetti in campo. Ammonizione da parte dello speaker, in attesa di riprendere il gioco
52'- Il Genoa conquista un calcio di punizione da buona posizione, fallo di Rabiot
50'- Nkunku non sbaglia!!! Freddissimo il francese spiazza Bijlow dal dischetto aprendo la traiettoria. Il Milan è in vantaggio e in questo momento dentro la Champions
48'- Calcio di rigore per il Milan! Retropassaggio corto di Amorim, Nkunku anticipa secco il portiere rossoblù Bijlow e viene steso. Rigore netto e giallo per il portiere
46'- Inizia il secondo tempo
Non ci sono cambi all'intervallo
45+1- Finisce qui il primo tempo
45'- Ci sarà un minuto di recupero
43'- Buona riconquista di Rabiot sulla sinistra offensiva di fisico su Baldanzi, ma poi sbaglia l'appoggio per Pavlovic. Pallone sul fondo
38'- Bello sviluppo qui del Milan, Gimenez tiene il pallone e lo scarica per Rabiot che crossa da dentro l'area, la difesa del Genoa si rifugia in angolo
36'- Gioco sempre molto spezzettato in questa prima fase con piccoli falli molto frequenti
29'- Buona iniziativa di Jashari che va via sulla sinistra e mette dentro un cross, Gimenez prova a coordinarsi con una semirovesciata ma sbuccia il pallone che finisce sul fondo
27'- Bella palla per Gimenez dentro l'area che controlla bene, ma viene recuperato da Marcandalli
26'- Si rivede una conclusione ed è da parte del Genoa, Malinovskyi ci prova dalla distanza, pallone alto
24'- Aumenta l'intensità della gara, tanti i duelli, ma poche le occasioni
19'- Prova ad entrare nel match il Milan: possesso palla nella metà campo del Genoa
15'- Riprende il gioco, tutto a posto per Gabbia
14'- Gioco momentaneamente fermo a Marassi, con Gabbia a terra dolorante alla schiene dopo uno scontro con Colombo
12'- Fino a questo momento è dominio Genoa, non molto pericoloso, ma ha il controllo del possesso palla
8'- La prima occasione del match è per il Genoa con Vitinha, sugli sviluppi di una punizione laterale si ritrova il pallone tra i piedi in area ma conclude poi alto
6'- Partita molto tattica in questo avvio, entrambe le squadre stanno cercando di non scoprirsi troppo
1'- L'arbitro dà il via al match!
CI SIAMO! A breve il Milan affronterà il Genoa nel match valido per la 37esima giornata di Serie A. Segui il live testuale
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