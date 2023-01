LIVE- Rivivi la conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Lecce-Milan

Domani sera il Milan sarà impegnato contro il Lecce nell'anticipo del turno di Serie A. Sentiamo Pioli in conferenza

Domani sera il Milan affronterà il Lecce in campionato. Seguiamo assieme la conferenza stampa del tecnico rossonero Stefano Pioli il quale parlerà tra pochi minuti alle ore 14 in sala stampa.

Sul rapporto con la squadra e sulla fame che ha

“La squadra è determinata e a voglia di esprimere il meglio. Dobbiamo tutti fare meglio ma la strada è quella giusta”.

Sulla situazione infortunati

“Il gruppo è forte solo quando è completo. Sicuramente Origi e Kjaer sono recuperati. Rebic viene con noi ma non è ancora recuperato al 100%. Per gli altri serve ancora del tempo”.

Sulle seconde linee, se sono all'altezza o meno

“Siamo delusi dagli ultimi due risultati, ma non me ne frega di quello che dicono i giornalisti. Non è questione delle seconde linee o meno. Serve più qualità e determinazione da parte di tutti”.

Su Vranckx apparso in crescita

“E' un ragazzo che ha ottime qualità. Si sta inserendo bene. C'è tanta competitività in quel ruolo e dunque dovrò fare delle scelte. Avrà lo spazio che merita".

Se alcuni giocatori non hanno più fame

"Assolutamente no. Non vedo dei giocatori che si sentono arrivati. Dobbiamo solo alzare ancora di più il nostro mirino se vogliamo vincere qualosa".

Su Adli

"Si sta allenando bene. E' un ragazzo molto disponibile e propositivo. Io faccio le scelte in base a chi ritengo più pronto ma Yacine non deve assolutamente diventare un caso. Giudizio molto positivo su di lui".

Sul mercato

"Non c'è bisogno di intevenire. Abbiamo la rosa al completo e siamo forti in tutti i ruoli".

Su Bakayoko

"Non so quale sarà il suo futuro. Lui è un professionista incredibile, questo devo dirlo. Però non so se e quando partirà".

Se questa sarà una settimana chiave all'interno della stagione

"La stagione è lunga. Il campionato non finirà domani. La Supercoppa Italiana è però una finale secca ed è sicuramente un obiettivo importante. La Serie A è però lunga e non si deciderà nei prossimi giorni o settimane".

Sulla prestazione di De Ketelaere con il Torino

"Secondo me ha fatto una buona partita. Soprattutto da centravanti. Poi quando la stanchezza si è fatta sentire ha trovato più difficoltà nel ricevere il pallone".

Sulla difesa a 3 o a 4

"Non è così importante come cosa. L'importante è come si scende in campo. Tra il vincere e il perdere la differenza è minima".

Sul rinnovo di Bennacer

"Sono felicissimo per lui. E' tutto meritato quello che sta passando. Ismael è ambizioso, umile e forte. Sono felice anche per il club. Si meritano di avere un giocatore come lui".

Sullo Scudetto e sulla partita di stasera

"Spalletti ha detto che la Juve è favorita e la Juve ha detto il contrario. Certo, il Napoli ha un vantaggio importante. Sarà difficile compare il gap".

Infine sul Lecce e su Colombo

"Domani non sarà facile. E' una squadra in salute. Ha messo in difficoltà tutte le squadre che ha affrontato. Dovremo essere attenti e concentrati. Colombo è un ragazzo giovane che sta facendo molto bene. Lo stiamo tenendo sotto controllo e per fortuna è nostro".

