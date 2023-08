Pioli in conferenza: “Vorrei una rosa da 25 giocatori. Sull’attacco…”

Domani il Milan scenderà in campo contro il Torino. Segui live la conferenza stampa di Stefano Pioli della vigilia

Domani alle 20:45 il Milanscenderà in campo contro il Torino, per la seconda giornata di campionato. In attesa del match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

“Crediamo di aver trasmesso l’amore che indossiamo. Per noi giocare a Sa Siro vuol dire giocare in un luogo sicuro, pieno di energia. Siamo felici di tornare a san Siro, non è una sorpresa che saranno così tanto. Faremo di tutto per renderli orgogliosi”.

“La cosa migliore è la disponibilità dei giocatori. Abbiamo corso tantissimo, anche se non benissimo, ma la disponibilità dei giocatori è stata determinante ed è un gran punto di partenza”.

“Da allenatore vorrei che il mercato chiudesse prima dell’inizio del campionato, non capisco perché non si trova un modo per risolvere questa situazione”.

“Leao migliora anno dopo anno, soprattutto in campo, fuori è già al top. Sta lavorando in modo positivo e partecipativo. Io vorrei che facesse qualche rincorsa in meno perché vorrebbe dire partire meglio prima, ma ci stiamo lavorando”.

“I nuovi saranno contenti di giocare a San Siro e rimarranno impressionati. Questo stadio e i nostri tifosi sono unici, proveranno emozioni che gli rimarranno dentro. Domani affrontiamo una squadra che ha ottenuto 4 vittorie nelle ultime sfide, ma sappiamo come vogliamo impostare la partita e come affrontarla. Adesso c’è molta positività e voglia di far bene”.

“Il mio numero ideale è una rosa fatta da meno di 30 giocatori. Voglio una squadra con un cambio per ruolo e ragazzi da cui attingere. Una rosa di 25 giocatori e aggregati dei giovani giocatori che possiamo far crescere e che ci daranno un aiuto”.

“Credo che i confronti con il passato siano difficili, perché ogni stagione è a sé. A me piace il gruppo che sto allenando e come si sta formando piano piano. I vecchi hanno accolto benissimo i nuovi e stanno facendo di tutto per inserirli al meglio. I nuovi si stanno impegnando al massimo per integrarsi e capire come funziona la squadra. Ogni giorno ci serve per conoscerci meglio, ora è difficile dare una percentuale su quanto stiamo. Meglio di così non potevamo prepararci in questi giorni”.

“Sono tutte valutazioni che faremo dal 3 settembre, se ci saranno degli esuberi dal mercato che non andranno a buon fine”.

“Non amo i paragoni perché ogni giocatore è una storia a sé. Credo che Reijnders è molto intelligente, si muove molto in campo e può darci delle soluzioni importanti. Però è difficile fare dei paragoni”.

“Abbiamo concesso qualcosa di troppo è vero, però se attacchiamo bene non è merito degli attaccanti ma di tutta la squadra. Così come se difendiamo male è colpa di tutta la squadra. Ci stiamo lavorando e speriamo di ottenere dei risultati”.

“In questo momento gli attaccanti stanno bene, perciò siamo coperti”.

“Kalulu è forte e può giocare sia come difensore centrale che come terzino. In questo momento è più terzino”.

“Bartesaghi è un giovane molto interessante, si allena sempre con noi e giocherà anche in Primavera. Come vice Theo possono giocare sia Florenzi che Calabria. A me sono piaciute molte cose della partita contro il Bologna. Dobbiamo essere un po’ meno lunghi e larghi. Il Torino prenderà una posizione totalmente diversa, perciò è difficile equiparare le due partite”.

“Il Torino abbina organizzazione di gioco e fisicità. È una squadra dalla parte sinistra del campionato e che crea difficoltà a tutti. Siamo alla seconda di campionato, ma siamo bene e vogliamo sfruttare il fattore casalingo”.

“è lo studio del calcio che mi spinge a provare cose nuove conoscendo bene le caratteristiche dei miei giocatori. Cerco ogni anno di trovare qualcosa di diverso nell’allenamento e nella motivazione, perché la routine rischia di appiattire il livello. Io cerco di stimolare i miei giocatori con delle situazioni diverse”.

“Romero sta facendo molto bene. È uno dei giocatori che mi sta sorprendendo di più, rientra nelle possibilità di scelta. È che compete con compagni di livello, ma è pronto per giocare. Sono contento delle sue prestazioni ed è molto volenteroso, partiamo da un buon livello”.

“Sarà importante muoversi bene senza palla, perché il Torino marca aggressivamente e in modo individuale. Sarà importante per leggere bene i tempi”.

“Si deve lavorare di squadra, in modo molto attento per rafforzare la difesa. Essere equilibrati è una base di partenza importante per una squadra che ha una buona capacità realizzativa”.