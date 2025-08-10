LIVE Chelsea-Milan 4-1: finisce con una sconfitta l’ultima amichevole dei rossoneri

Seguiamo assieme il live di Chelsea vs Milan, partita amichevole in questa pre season. Alle ore 16 si parte

15.30 – Meno di mezz’ora al fischio d’inizio di Chelsea-Milan

15.50 – Squadre che si apprestano a fare il loro ingresso sul terreno di gioco

16 – Si parte!!

5′ – Goool. Chelsea subito avanti!! Autogol di Coubis

7′ – Goool. 2-0 Chelsea!!! Milan in bambola su un cross dalla destra. Pedro Neto è solo in mezzo all’area e fa 2-0 di testa.

18′ – Coubis fa un altro errore da matita rossa. Si fa scappare il diretto avversario e lo atterra da ultimo uomo. Rosso diretto. Milan in 10.

20′ – Punizione spettacolare di Palmer. Pallone che scheggia il palo e finisce a lato.

25′ – Cooling break.

27′ – Si riparte!

31′ – Palmer sfiora la rete in sforbiciata. Palla fuori di poco.

34′ – Milan che fatica, Chelsea che controlla anche in virtù dell’uomo in più.

41′ – Saelemaekers da punizione: pallone contro la barriera. Prima occasione Milan.

47′ – Saelemaekers accarezza il pallone con la suola e poi dalla trequarti calcia di sinistro. Palla a lato.

48′ – Finisce il primo tempo.

Un solo cambio per il Milan all’intervallo, con Allegri che decide di sostituire Ricci e mandare in campo Modric.

46′- Ricomincia il secondo tempo

48′ – Subito il primo squillo di Modric, con il croato che si accentra e tenta il tiro, terminato poi centrale.

55′ – Fofana a tu per tu con Sanchez si fa ipnotizzare e non conclude come dovrebbe.

58′ – Parata in due tempo di Maignan sul tentativo dalla distanza di Pedro Neto.

62′ – Gittens spara alto da dentro l’area di rigore. Si rimane 2-0.

65′ – Musah stende Estevao. Rigore per il Chelsea.

67′ – Delap non sbaglia dal dischetto. 3-0 per i Blues.

70′ – GOOOOL! Guizzo di Saelemaekers sulla sinistra, che si accentra e serve Fofana davanti alla porta. Il francese non sbaglia, 3-1.

74′ – Entra Dutu al posto di Musah.

75′ – Maignan nega il 4-1 a Estevao, il quale colpisce in porta dalla distanza con un gran sinistro.

85′ – Nel Milan esce uno stanco Loftus-Cheek e anche il belga Saelemaekers, al loro posto entrano Eletu e Sia.

90′ – Poker del Chelsea. Ancora Delap beffa la difesa rossonera. 4-1 Chelsea.

90′ – Termina la partita. 4-1 Chelsea.