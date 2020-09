Legrottaglie: “La cosa migliore è la conferma del lavoro fatto nell’ultimo periodo”

Milan, parla Legrottaglie

MILANO – Nicola Legrottaglie, ex difensore rossonero, si è così espresso a TMW su Tonali: "La conferma del lavoro fatto nell'ultimo periodo mi è sembrata la cosa migliore. Confermare l'allenatore è stata la scelta più saggia e anche Ibra rientra nella continuità. Tonali? Ha dimostrato di essere un giovane importante con delle capacità tecniche elevate nonostante la giovane età. Ora Pioli dovrà metterlo dove rende di più: bisognerà capire se farà coppia con Bennacer oppure se verrà schierato un centrocampo a tre".