Leao in panchina, Garlando: “Per lui uno sfregio all’orgoglio”

Leao: "Fonseca ribadisce un Diavolo senza Leao, pur non potendo contare sugli squalificati Theo e Reijnders. Rinuncia al primo violino in nome di un'orchestra compatta e solidale. Okafor ha meno magia nelle scarpe ma più voglia di muoverle senza palla. Rafa decisivo come Yldiz a partita in corso? E' diverso. A 19 anni un'esclusione non può essere un trauma, il principino turco è entrato assatanato, disposto a mangiare l'erba e ha deciso. Per Leao, 25 primavere, totem popolare, miglior giocatore in rosa, non esserci neppure in un match tanto importante rappresenta uno sfregio all'orgoglio e a una sensibilità delicata".