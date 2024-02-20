PSG, per il post Kylian Mbappé si valuta l’opzione Rafael Leao

Il PSG è pronto a salutare Kylian Mbappé, ed al suo posto potrebbe arrivare a parigi un talento rossonero: Rafael Leao

Il Paris Saint Germain sta vivendo un periodo di rinnovamento. Lo scorso anno, i parigini hanno smantellato la squadra ed hanno salutato star internazionali come Neymar e Lionel Messi. Il prossimo giugno saluterà il club anche un leader assoluto come Kylian Mbappé, che da diverso tempo viveva da “separato” sotto la Tour Eiffel. Al suo posto i più grandi giornali europei hanno individuato un calciatore rossonero come degno sostituto. Parliamo ovviamente di Rafael Leao, attaccante meneghino. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di lasciar partire il portoghese, ma in caso in cui il PSG decidesse di pagare la clausola faraonica da 175 milioni di euro, non ci sarebbe nulla da fare.[fncvideo id= autoplay=true]