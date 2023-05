Le ultime – Cominciano a farsi largo delle voci di mercato non indifferenti

A Milanello sono cominciate a girare voci di mercato. Una vedrebbe il centravanti belga Divock Origi in partenza direzione Turchia con il Fenerbache pronto a sborsare una cifra vicina ai 7/8 milioni di euro pur di assicurarselo. Per il Milan sarebbe una ghiotta chance di fare plusvalenza visto che è stato preso a parametro zero e in questa stagione non ha convinto.