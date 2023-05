Calciomercato Milan / CDK e due colpi top: Di Marzio conferma tutto! | News

Il Milan è concentrato sul campo con l'obiettivo fondamentale di centrare la qualificazione alla prossima Champions League . Altre due partite, due finali, che i rossoneri dovranno portarsi a casa per rientrare tra le prime quattro della classe. Nel frattempo, però, i dirigenti del Milan già si muovono concretamente in vista del prossimo calciomercato estivo. Anche perché sono tante le questioni in ballo.

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto in diretta su Sky proprio sulle strategie e sui movimenti del Milan, partendo con l'analizzare la situazione riguardante il futuro di Charles De Ketelaere. Ecco quanto riferito dal giornalista: "Credo che il Milan aspetterà De Ketelaere. Anche Tonali e Leao al primo anno non sono stati all’altezza delle aspettative. Visti i precedenti, penso che anche a CDK verrà data un’altra opportunità. Dipenderà pure dal tipo di richieste che avrà il giocatore. Ma non penso che il Milan lo presterà, ad esempio, al Brugge. Bisognerebbe trovare una soluzione italiana". O permanenza o, al massimo, un prestito in Italia dunque per il belga. Ma Di Marzio ha poi parlato anche del calciomercato in entrata del Milan, parlando di due grandi colpi nel mirino rossonero <<<