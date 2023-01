Verso Lazio-Milan, queste le possibili chiavi del big match dell’Olimpico

Questa sera alle 20:45 si svolgerà il big match tra Lazio e Milan, per l’ultima partita del girone di ritorno. Le due formazioni arrivano a questo scontro in due situazioni opposte. La Lazio ha vinto l’ultima partita in campionato e anche in Coppa Italia, mentre il Milan è reduce da un periodo difficile. Non solo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma anche la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana e i molti pareggi ottenuti in campionato. In attesa del fischio d’inizio, vediamo quali possono essere le chiavi della gara.