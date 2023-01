Verso Lazio-Milan, dove vedere il big match dell’Olimpico

Martedì sera il Milan affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, per la diciannovesima giornata di campionato

Per il Milanè tempo di ripartire. Martedì sera alle 20:45 la squadra rossonera affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, per la diciannovesima giornata di Serie A. Questo big match chiuderà il girone d’andata, con gli uomini di Pioli chiamati a reagire dopo gli ultimi eventi. Nel giro di una settimana infatti i Diavoli sono stati eliminati dalla Coppa Italia e hanno perso la finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Anche in campionato il Milan ha trovato difficoltà nelle ultime due partite, pareggiando sia la sfida contro la Roma che contro il Lecce.