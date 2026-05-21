Milan-Cagliari, ufficiale la designazione arbitrale: Guida sarà il direttore di gara, Abisso e Chiffi al VAR.
Ultima giornata di campionato: sarà Milan contro Cagliari, con in palio per i rossoneri la conquista di un posto in Champions League. I rossoneri arrivano dalla vittoria col Genoa, una gara che ha calmato un po’ le acque e interrotto un momento davvero negativo della stagione. La squadra di Allegri si è quindi rimessa in carreggiata e si troverà di fronte una sfida sulla carta abbordabile contro un Cagliari già salvo, ma che sicuramente cercherà di onorare al meglio il campionato e venderà cara la pelle.
Il Milan è chiamato anche a una grande prova davanti al proprio pubblico. È da parecchio tempo, infatti, che i rossoneri non escono da San Siro con tre punti: l’ultimo successo al Meazza risale al 3-2 contro il Torino del 21 marzo. Da lì in poi sono arrivati soltanto pareggi e sconfitte, con i tifosi che in più di un’occasione non ha risparmiato i fischi alla squadra di Allegri. Viene in mente, ad esempio, il pesantissimo 0-3 contro l’Udinese, una delle serate più difficili della stagione rossonera.
In ogni caso il Milan ha il proprio destino nelle mani: una vittoria contro il Cagliari significherebbe raggiungere l’obiettivo Champions, programmare al meglio la prossima stagione e regalare anche una soddisfazione ai propri tifosi.
In attesa del match, vediamo ora il team arbitrale scelto per dirigere la sfida.
Tommasi sceglie GuidaAGGIUNGI "IL MILANISTA" AI TUOI PREFERITI!
https://www.google.com/preferences/source?q=ilmilanista.it
L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la trentottesesima giornata di Serie A: il designatore ad interim Dino Tommasi ha affidato la direzione della sfida tra Milan e Cagliari a Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata. Insieme a lui ci saranno Preti e Bercigli come assistenti, mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR presenti Abisso e Chiffi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA