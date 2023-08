Offensiva del Lione per Krunic: il punto a due giorni dal gong

Le cifre dell'offerta

La dirigenza francese avrebbe offerto a quella di via Aldo Rossi una cifra intorno ai 12/13 milioni di euro per un trasferimento del bosniaco a titolo definitivo. Il Milan non ha chiuso definitivamente all'affare, ma visti i tempi ristretti starebbe un po' tentennando. Il Lione avrebbe anche proposto al giocatore un ottimo stipendio. Nel frattempo Furlani è al lavoro per chiudere il colpo Taremi dal Porto, con cui si stanno definendo gli ultimi dettagli. Restate connessi perchè saranno delle ultime ore di mercato davvero calde per quanto riguarda il Milan!