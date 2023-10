Kolo Muani: “Siamo orgogliosi della prestazione, ottima partita”

Kolo Muani ha proseguito: "Siamo andati alti come volevamo, siamo riusciti a segnare molto velocemente e poi a ripartire nel secondo tempo. Volevamo tenere il pallone e controllare il gioco. Siamo stati in grado di ottenere quello che volevamo. Ovviamente, per la Ligue 1 e per il resto, dà fiducia. Dobbiamo mantenere questo slancio".