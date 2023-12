Milan, Kjaer ancora a parte: cosa filtra verso la sfida con il Newcastle

Ieri il Milan ha perso 3-2 contro l'Atalanta a Bergamo, allontanandosi ulteriormente dalla vetta della classifica. Ora la squadra di Pioli dovrà resettare tutto in vista della sfida di Champions League contro il Newcastle , in programma mercoledì alle 21 a St James' Park.

Per il match decisivo per il destino europeo del Diavolo, il tecnico ancora una volta dovrà far fronte all'emergenza difensiva. Come riferito da Sky Sport, Simon Kjaer si è allenato ancora a parte e va verso il forfait per il match con gli inglesi.