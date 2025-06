Ex Milan, Kessié può tornare in Italia: una big ci pensa

In questo calciomercato ci potrebbe essere il ritorno di un ex giocatore del Milan in Italia: Frank Kessié, attualmente in forza all'Al-Ahli

In questa fase iniziale del calciomercato sono tante le ipotesi e le suggestioni per i club. E tra queste c'è anche quella del possibile ritorno di un ex giocatore del Milanin Italia: Frank Kessié, attualmente in forza all'Al-Ahli.