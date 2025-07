Kean: “Leao è un caro amico, abbiamo progetti musicali insieme”

L'attaccante della Fiorentina e il numero 10 del Milan sono diventati grandi amici e stanno lavorando anche a un progetto musicale insieme

Moise Kean ha una grande passione per la musica, così come Rafael Leao. L’attaccante della Fiorentina e il numero 10 del Milan, infatti, sono diventati grandi amici e ora stanno lavorando anche a un progetto musicale insieme. Il giocatore viola ne ha parlato al Corriere della Sera.

Le parole di Kean

"Se siamo diventati amici grazie alla musica? No, al calcio. Ci siamo conosciuti nelle nazionali giovanili, spesso eravamo nello stesso hotel e tra noi è scattato subito il feeling. Leao e McKennie sono i miei più cari amici in questo ambiente. Con Rafa ho dei progetti musicali a cui stiamo lavorando. McKennie invece tira fuori il bambino che è in me: ridiamo moltissimo, anche per cose stupide. Altrimenti la vita diventa triste".