Kaladze: “Milan? La squadra non è al livello di quella del passato”

Kakha Kaladze, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato che il suo amore per il Milan è ancora molto forte: "Se seguo ancora il Milan? Ci mancherebbe pure, lo vedo sempre in base agli impegni istituzionali. Quello che rappresentano quei colori lo sanno tutti: il Milan è vita. Non saprei neanche descrivere la fase che stiamo vivendo, è difficile da capire vista da fuori. Tanti cambi a tutti i livelli, ma forse ancora la macchina non si è assestata e la squadra non è al livello di quella grande del passato. Ha pagato tanti infortuni, ma se il Milan vuole ricostruire piano piano e puntare al massimo, servono nuovi acquisti mirati in tutti i reparti: il momento della scelta è sempre difficile, ma da lì passerà il futuro".