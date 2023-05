Kakà: “Consigli per il Derby? Rimanere concentrati, contano i dettagli”

In vista del Derby di Champions League di stasera tra Milan e Inter, Kakà è stato intervistato dal Corriere della Sera. Il brasiliano ha ricordato l'atmosfera dell'EuroDerby della stagione 2004/05, nei quarti di finale: "C'era elettricità nell'aria, la città sembrava in attesa dell'evento. La gente non parlava d'altro. Un consiglio? Rimanere concentrati, ogni dettaglio conta e la gestione delle emozioni è importante".