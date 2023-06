Kakà: “Dispiace per l’addio di Maldini, è una bandiera. Sulla finale di CL…”

Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport a Istanbul, in occasione della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. L’ex rossonero ha parlato delle emozioni della vigilia: "Giocare queste partite è molto speciale. Purtroppo non è il Milan qui a Istanbul, ma l'Inter rappresenta il calcio italiano.Questa vigilia è un momento importante per tutti i calciatori".