Milan, Kamada, Ndicka, Thuram e non solo: il punto sul mercato

Dopo la rivoluzione della dirigenza dell'area tecnica, il Milan sta pianificando le mosse del suo calciomercato: queste le ultime notizie

Redazione Il Milanista

Il Milan in questi ultimi giorni ha cambiato volto. Dopo l'addio di Maldini e Massara, il nuovo team di mercato sta pianificando le prossime mosse per rinforzare la rosa. Questa mattina Tuttosport ha fatto il punto della situazione. Furlani, Moncada e Pioli sono già operativi e con un obiettivo chiaro: si cercano profili giovani, ma con una certa esperienza e che non abbiano più di un anno di contratto. Due nomi in cima alla lista rossonera sono quelli di Evan Ndicka e Marcus Thuram. Sul difensore, che si libererà a zero c'è un testa a testa con la Roma. Il club giallorosso è da tempo sul giocatore, con cui ha un accordo di massima per un contratto quinquennale. In settimana però c'è stato il blitz del Milan, che ha rallentato la trattativa con la Roma. La garanzia della Champions potrebbe far pendere la decisione del francese verso il Diavolo.

Per l'attaccante, che lascerà il Borussia Monchengladbach a zero, la situazione è diversa. Il francese piace molto a Pioli e ci sono diversi motivi per sperare in un buon esito. Qualche anno fa Thuram aveva confessato che, negli anni in cui il padre Lilian giocava nella Juventus, lui tifava per il Milan. Su di lui c'è la concorrenza del Paris Saint-Germain. Il club rossonero però gli potrebbe garantire maggiore continuità. In rossonero si alternerebbe con Giroud, con cui ha un buon rapporto dai tempi della nazionale. La volontà del giocatore quindi potrebbe essere un fattore decisivo.

Per il centrocampo il nome resta sempre quello di Ruben Loftus-Cheek. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere i contatti tra Milan e Chelsea. Questi erano previsti già nei giorni scorsi, ma sono slittati per l'allontanamento di Maldini e Massara. Rimane in standby invece la situazione di Daichi Kamada. Il suo entourage aveva un accordo con i dirigenti precedenti, ma non ci sono stati colloqui con i vertici della nuova area tecnica. Il trequartista, svincolato dall'Eintracht Francoforte, piace a Pioli e quindi resta possibile il suo approdo a Milanello. Altri profili che piacciono molto al Milan nel reparto offensivo sono Pulisic, che è in uscita dal Chelsea e Baldanzi dell'Empoli.