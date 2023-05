Verso Juventus-Milan: Vlahovic in dubbio, Allegri pensa a Perin

Mancano due giorni al match tra Milan e Juventus: tra i bianconeri il centravanti è in dubbio, mentre ci potrebbe essere un cambio in porta

Mancano due giorni al big match contro la Juventus . Domenica alle 20:45 all'Allianz Stadium il Milan affronterà i bianconeri in una gara fondamentale per difendere il posto tra le prime quattro e la conseguente qualificazione in Champions .

Per la Juventus c'è una notizia negativa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic è in dubbio per il match con i rossoneri. L'attaccante serbo infatti ha accusato un sovraccarico al sartorio. Gli esami strumentali comunque hanno escluso lesioni.