L’ex Fiorentina: “Jovic? E’ l’occasione della vita, sa segnare e svariare”

Intervistato da Radio Firenzeviola nel pomeriggio di ieri, l’ex attaccante Daniele Cacia ha parlato della situazione in attacco di una delle sue ex squadre, la Fiorentina. Tra gli altri spazio anche per il nuovo giocatore del Milan, Luka Jovic.

SU NZOLA: “Firenze non è la piazza più semplice per giocarci, io l’ho fatto anche se per poco. C’è un mondo di differenza tra La Spezia e Firenze e quindi il giocatore ha sì fatto un’escalation in alto nella sua carriera ma ora è arrivato ad un livello medio-alto in cui le aspettative e le pressioni cambiano e se sbagli due partite parte qualche fischio”.

SU JOVIC: “Ogni anno gli attaccanti fanno un campionato a sé, magari uno fa due anni senza riuscire ad esprimersi, ma resta un buon attaccante. Certo se lo affianchi a Giroud è sicuramente diverso. Sa segnare ma svaria molto, se ne vedono pochi di attaccanti d’area ormai ma per lui è l’occasione della vita, vedremo se saprà sfruttarla”.

IKONE': “L’anno scorso ha avuto alti e bassi, in alcuni momenti sembrava insostituibile in altri sembrava un fantasma. Lui è un buon giocatore ma Firenze è una città che chiede molto e bisogna essere pronto a reggere queste pressioni”.

