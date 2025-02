Scopriamo meglio chi è Joao Felix: un curriculum da giocatore top il suo

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Ci ha messo meno di un quarto d'ora, all'esordio assoluto, per incantare San Siro e fare urlare il suo nome ai tifosi rossoneri. Quello di João Félix Siqueira è un nome ben noto da anni agli appassionati di calcio, un giocatore elettrizzante per il suo talento che è approdato al Milan nel corso di questo mercato invernale ricco di novità. Le maglie vestite finora in carriera sono importanti - Benfica, Atlético Madrid, Barcellona e Chelsea - ma non sempre i risultati sono stati all'altezza delle (elevate) aspettative. Nasce a Viseu, comune del centro del Portogallo, il 10 novembre 1999 da padre brasiliano e madre portoghese. Il calcio è parte importante della famiglia, come testimoniato anche dal fratello minore Hugo che attualmente milita nelle giovanili del Benfica . Ed è proprio con le Águias che arriva l'esordio da professionista, ad ancora 16 anni: il 17 settembre 2016 João, che al club di Lisbona era approdato dopo le giovanili passate tra Porto e Padroense , diventa - col Benfica II - il più giovane esordiente nella storia del club. Brucia le tappe ed entra ufficialmente in prima squadra nella stagione 2018/19. L'impatto è di quelli importanti: in campionato contribuisce con 15 gol in 26 presenze al 37° titolo nella storia del club, in Europa brilla con una splendida tripletta all'Eintracht Francoforte nei Quarti di finale di Europa League ”.

Ancora il comunicato

"L'annata si conclude su alti livelli, perché arriva l'esordio in nazionale maggiore (partecipando alla vittoria della Nations League, a febbraio 2025 ha 9 gol in 45 presenze complessive con la partecipazione a un Mondiale e a due Europei) e perché convince l'Atlético Madrid a versare 120 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni sportive. Con i Colchoneros trascorre tre stagioni e mezza, fino a gennaio 2023. Annate importanti per le esperienze vissute, poiché contribuisce alla vittoria della Liga nel 2020/21 e trova i suoi primi gol in Champions League: il momento più alto negli Ottavi del 2022 contro il Manchester United, con due prestazioni decisive per il passaggio del turno. A gennaio 2023 passa in prestito al Chelsea, trovando poco spazio chiudendo con 4 gol - tutti in Premier - in 20 presenze. Va meglio l'annata successiva, al Barcellona: in blaugrana ritrova con più continuità la via del gol (10 reti in 44 presenze tra tutte le competizioni) ed è maggiormente protagonista con la squadra di Xavi. La scorsa estate fa però ritorno al Chelsea, che lo rileva a titolo definitivo. Lo spazio è limitato ma segna tanto (soprattutto in Conference League). A febbraio 2025 si palesa una nuova opportunità, quella rossonera".