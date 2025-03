Jimenez: “Accettato subito il Milan. Theo mio idolo, mi sta aiutando molto..”

Sul passato al Real : “Il Real mi ha chiamato a sette anni notandomi in un torneo che stavo disputando in città e mi ha tenuto per undici anni. Ho potuto imparare da tanti campioni ed è stato un momento veramente felice. A Madrid, poi, sono arrivate le prime difficoltà e i miei familiari e il mio procuratore mi consigliarono di cambiare per poter continuare a crescere”.

Su Fonseca e Conceicao: "Sia Fonseca che Conceicao mi hanno dato grande fiducia. Fonseca mi mise in campo in un momento difficile contro il Genoa, il giorno del 125esimo anniversario della fondazione del Milan. Per me è stata una sensazione bellissima, per il club un po' meno. È stato un peccato non vincere quella sera. Conceicao mi mise subito titolare contro la Juventus in Supercoppa, facendomi sentire subito la sua fiducia. Mi piace troppo come allenatore e come persona, per le sue idee e per il suo modo".