Jashari e una telenovela che va avanti da fin troppo tempo

Vediamo le ultime da Casa Milan per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Secondo le ultime indiscrezioni la società rossonera si sarebbe messa una deadline per Ardon Jashari dopo l’ultimo ennesimo rilancio di ieri di Igli Tare il quale si è spinto per lui fino a 38 milioni di euro.

Non si aspetterà all’infinito

Per il diavolo è lui la prima opzione in mediana, ma il Club Bruges fa muro e continua a chiedere 40 milioni di euro al Milan. Diavolo che si è spinto fino a 38 milioni bonus compresi con l’offerta di ieri e che ora non farà più rilanci. E intanto dal Belgio le indiscrezioni che arrivano sono di un Bruges non ancora convinto del tutto dell’offerta….