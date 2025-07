Tecnico Brugge: “Jashari? Dovrebbe tornare ad allenarsi con noi”

Il tecnico del Club Brugge Nicky Hayen ha parlato di Ardon Jashari cercato dal Milan. Le sue parole.......

In esclusiva a Dazn ha parlato il tecnico del Club Bugge Nicky Hayen che su Jashari ha detto: “La situazione è molto chiara, dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì. Nel calcio, però, le cose possono essere molto difficili e questa è una situazione davvero complessa”.

Ancora le sue parole

“Ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. In ogni caso vedremo come andrà a finire. Di sicuro non vi svelo ciò che mi dice la dirigenza. Sono a conoscenza però di quello che vogliono ricavare dalla sua cessione, è tutto molto chiaro”.