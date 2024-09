Inzaghi: “Il Milan ha fatto meglio e ha meritato la vittoria”

A San Siro il Milan ha battuto 2-1 l'Inter, nel derby in trasferta valido per la 5a giornata di Serie A. Le parole del tecnico nerazzurro

A San Siro il Milan ha vinto 2-1 contro l'Inter , nel derby in trasferta valido per la quinta giornata di campionato. Decisivi i gol di Pulisic e Gabbia , inframezzati dal momentaneo pareggio di Dimarco . Dopo la partita Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn.

La gara : "Il Milan è una ottima squadra, stasera ha fatto meglio di noi e ha meritato la vittoria. Abbiamo approcciato male, siamo stati poco squadra, cosa che ci accade di rado. Ho provato a fare delle modifiche, ma non è cambiata la situazione, siamo stati poco compatti, perdendo le distanze. Abbiamo fatto meglio negli ultimi 25 minuti del primo tempo, ma nel secondo tempo siamo rientrati come nel primo. I due tempi approcciati male dalla mia squadra sono stati determinanti".

Se si è spiegato i motivi : "Devo rivedere la partita, non eravamo lucidi nelle due fasi perché sceglievamo male e i due gol concessi ne sono la dimostrazione. Alle prime due occasioni il Milan è andato davanti alla porta. Dovevamo fare di più, siamo amareggiati perché era un derby. Dobbiamo lavorare, stasera non siamo stati squadra come siamo da tre anni a questa parte".

Con i cambi ha cercato di dare una scossa: "Assolutamente sì, abbiamo approcciato male soprattutto il secondo tempo. Barella aveva un problemino. La sensazione che abbiamo dato è stata quella di non essere stata squadra. Questa sconfitta sarà oggetto di analisi per capire in cosa abbiamo sbagliato, io per primo. Mi dispiace perché avevo visto bene i ragazzi, avevamo lavorato bene ma l'approccio non è stato buono".