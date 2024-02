Inzaghi: “Il Porto ci ha messo più in difficoltà del Milan l’anno scorso”

L'allenatore dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato degli avversari in Champions delle ultime due stagioni, citando anche il Milan

Lorenzo Focolari Redattore 21 febbraio 2024 (modifica il 21 febbraio 2024 | 19:21)

In campionato ormai l'Inter è andata in fuga e può contare su un grande vantaggio nei confronti di Juventus e Milan. E anche in Europa i nerazzurri stanno facendo bene. Ieri infatti la squadra di Inzaghi ha vinto 1-0 contro l'Atletico Madrid, nell'andata degli ottavi di Champions League.

A decidere la sfida con gli spagnoli è stata la rete di Arnautovic, con cui l'Inter si presenterà al ritorno al Wanda Metropolitano. Il tecnico nerazzurro, dopo la vittoria, è intervenuto a Sky Sport, facendo un confronto rispetto agli avversari europei della scorsa stagione.

Le parole di Inzaghi: "L'Atletico come il Porto? Sì. Il Porto, rispetto a Benfica e Milan, è quella che ci ha dato più problemi per arrivare in finale. Ci hanno fatto soffrire anche qui a Milano".

