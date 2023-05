Ha parlato pure Inzaghi: “Dovremo esser lucidi e leggere i singoli momenti”

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato in vista dell'importantissima sfida di domani contro il Milan. Le sue parole

In esclusiva a Inter TV ha parlato anche il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi il quale si è espresso in vista del sentitissimo derby di Champions League .

"Sappiamo quanto sia importante questa gara. Serviranno cuore e testa : non ho dubbi sul fatto che il cuore non mancherà, dovremo essere bravi a usare la testa perché ci saranno degli imprevisti nei 180'".

Ancora sul derby milan vs inter in Europa

"In questi venti mesi abbiamo giocato sette derby: ci saranno momenti in cui saremo più offensivi, altri in cui saremo più difensivi. Dovremo essere lucidi e leggere i singoli momenti".