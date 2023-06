Milan, intesa vicina con Romero: i dettagli e l’idea del club

Il club rossonero ha trovato l'intesa con l'argentino classe 2004, che ha lasciato a parametro zero la Lazio: ecco il piano dei rossoneri

Il mercato del Milan comincia a prendere forma. Oltre ai grandi colpi per l'undici titolare, la dirigenza rossonera sta lavorando anche in prospettiva . Infatti il club rossonero è molto vicino a Luka Romero .

L'argentino, classe 2004, lascerà la Lazio a parametro zero e il Milan ha voluto cogliere questa occasione. Secondo il Corriere dello Sport, la trattativa è quasi conclusa e i rossoneri hanno intenzione di chiuderla in pochi giorni .

La dirigenza del Milan e l'entourage del giocatore hanno raggiunto un'intesa per un ingaggio da 800 mila euro a stagione. L'idea poi potrebbe essere quella di mandare in prestito l'esterno offensivo, per farlo giocare con continuità.