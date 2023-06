Milan, il sogno resta Thuram: l’alternativa milita in Ligue 1

Furlani e Moncada vogliono disegnare a misura il nuovo Milan. Si vorrà creare un modello giovane e sostenibile, che possa allo stesso tempo competere su più fronti. Nel mirino della dirigenza dei rossoneri, è finito da tempo il promettente centravanti Marcus Thuram. Il calciatore il 30 giugno andrà in scadenza con il proprio club e potrà accasarsi a parametro zero in una nuova società. Il centravanti francese è richiestissimo in tutta Europa, grazie alla continuità ed ai gol messi in campo nella sua ultima avventura tedesca. Bisognerà ovviamente battere una fitta concorrenza, se si vorrà prelevare il giovane attaccante.