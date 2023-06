Battistini: “Non credo che il Milan sia guidato da degli sprovveduti!”

Negli scorsi giorni il mondo Milan è stato travolto dalla notizia del clamoroso esonero di Maldini e Massara. Nessun tifoso si sarebbe mai aspettato questo epilogo, quando lunedì scorso i dirigenti hanno incontrato Gerry Cardinale per parlare del futuro del club. In realtà il presidente di RedBird ha annunciato ai due dirigenti la decisione già presa, senza possibilità di trovare una soluzione alternativa.

Proprio dell’addio improvviso di Maldini e Massara ha parlato l’agente e intermediario Graziano Battistini , intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Sull'addio dei due dirigenti: "Per dare un giudizio bisognerebbe viverla dall'interno. Io posso dire che Maldini è il Milan per quanto riguarda l'immagine, si è dimostrato intelligente e umile parlando con tutti. Massara ha fatto un grandissimo lavoro, anche alla Roma”.

Secondo lui però non bisogna essere prevenuti nei confronti della proprietà: “Insieme hanno raggiunto dei risultati importanti. Io, come tanti, mi chiedo chissà cosa sia successo. Non credo però che la nuova società sia guidata da degli sprovveduti. È stata una decisione molto forte, che dà a chi comanda delle ulteriori responsabilità. Solo il tempo dirà se è stata una decisione giusta o no".