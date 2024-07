Milan, interesse concreto per Samardzic: non è alternativo a Fofana

Come riferito da Fabrizio Romano su X, il Milan è realmente interessato a Lazar Samardzic dell'Udinese, che è uno dei nomi sulla shortlist dei rossoneri. L'obiettivo prioritario in mezzo al campo resta Youssouf Fofana del Monaco, ma il serbo è un argomento trattato in maniera separata, come anticipato da La Gazzetta dello Sport.