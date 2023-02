Inter-Milan, San Siro sold out: secondo miglior incasso di sempre

Domani sera a San Siro è in programma l’attesissimo Derby tra Inter e Milan , partita valida per la ventunesima giornata di campionato. Alla stracittadina milanese le due squadre arrivano in due condizioni estremamente opposte. I nerazzurri stanno vivendo un buon periodo, che ha portato la squadra di Inzaghi a raggiungere il secondo posto in classifica con 40 punti. Dall’altra parte invece i rossoneri hanno perso la retta via e nel mese di gennaio hanno collezionato solo pessime prestazioni.

La partita di domani sera può essere il punto di svolta per i Diavoli, proprio come successo nel corso della passata stagione per la volata scudetto. Non sarà dunque un Derby come un altro, ma avrà un sapore particolare. Per questo big match si attende un San Siro delle grandi occasioni. Lo stadio sarà infatti completamente sold out e sono previsti incassi quasi da record.