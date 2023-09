Inter-Milan 5-1, il commento: l’uragano nerazzurro si abbatte sul Diavolo

La cronaca del primo tempo

Il Milan inizia con il pallino del possesso in mano. Alla prima occasione però l'Inter passa in vantaggio al 5'. Thuram sgasa sull'esterno e vince un contrasto con Thiaw, per poi arrivare in area e mettere in mezzo, il pallone viene respinto ma alla seconda chance il francese trova Dimarco in area e il tiro dell'esterno diventa un assist per Mkhitaryan che beffa Maignan per l'1-0. I nerazzurri cominciano a premere sull'onda dell'entusiasmo. Al 10' è ancora Mkhitaryan a sfiorare il raddoppio di testa, mettendo di poco a lato. In questa prima parte è Thuram l'uomo in più dei nerazzurri e al 17' un suo tiro insidioso è deviato in corner. Ancora il francese con un suo scatto fa ammonire Thiaw. Al 31' Theo Hernandez prova a dare la scossa. Il terzino mancino accelera e combina co Giroud: entrato in area, conclude di poco a lato in diagonale, con Sommer che non sarebbe potuto intervenire. I rossoneri nel finale di tempo provano ad aumentare l'intensità, ma proprio in quel momento l'Inter raddoppia. Lautaro lancia perfettamente Dumfries in contropiede, l'olandese mette una palla leggermente lunga per Thuram: il francese la raccoglie, si gira, supera la marcatura e la mette a giro sul secondo palo. 2-0 nerazzurro. Nel recupero Giroud ci prova su punizione da ottima posizione, ma spara alto. Il primo tempo si chiude con un meritato 2-0 Inter.