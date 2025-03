Incocciati: “Napoli e Milan hanno entrambe un difetto: ecco quale…”

Vai nel canale Telegram del Milanista > In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l'ex rossonero e azzurro Beppe Incocciati che ha detto: “Napoli-Milan? Il Napoli recupera qualche elemento importante, come David Neres e potrebbe avere qualche certezza in più. Mi aspetto una partita molto delicata per quel che riguarda la posizione in classifica, considerando che i partenopei non possono permettersi che l'Inter scappi via. Anche se il Milan deve cercare di prendersi un posto in Europa, le motivazioni scudetto potrebbero stimolare maggiormente il Napoli".