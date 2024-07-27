Incocciati: “Fonseca lavorerà in un clima complicato, Meazza non perdona”

L'ex attaccante rossonero Beppe Incocciati ha parlato del mercato del Milan. Sentite tutte le sue parole...

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato l’ex attaccante rossonero Beppe Incocciati che ha detto: “Il mercato del Milan procede a rilento. A oggi l’unica ufficialità è quella di Morata. Se guardiamo la storia del Milan non mi aspetto qualcosa di diverso, ma di molto diverso. Poi allargando il discorso credo sia un problema di un po’ tutte le squadre italiane”.

Ancora le sue parole

"Non c'è più quella sostanza economica per potersi assicurare calciatori di alto livello come in passato. Mi spiace soprattutto per Fonseca, che avrà da lavorare in un contesto complicato, dove si chiede tutto e subito con